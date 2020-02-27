 الكويت تهيب بالمواطنين المتواجدين خارج البلاد العودة لتجنيبهم خطر العدوى بكورونا - بوابة الشروق
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الكويت تهيب بالمواطنين المتواجدين خارج البلاد العودة لتجنيبهم خطر العدوى بكورونا

د ب أ
نشر فى : الخميس 27 فبراير 2020 - 10:57 م | آخر تحديث : الخميس 27 فبراير 2020 - 10:57 م

أهابت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، بكافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا خارج البلاد العودة؛ حرصا من الوزارة على تجنيبهم خطر العدوى، وما تتخذه دول العالم من إجراءات احترازية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس: "في ضوء بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، الذي دعا فيه المواطنين إلى عدم السفر إلا للضرورة في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحماية المواطنين من العدوى، تهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا خارج البلاد العودة".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع حالات المصابة بفيروس كورونا إلى 43، مضيفة أن كل الحالات المصابة من القادمين من إيران.

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