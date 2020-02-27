الوكالة السورية: مقتل مدني في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية بالقنيطرة

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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، بمقتل مدني سوري في قصف استهدف سيارته من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب بلدة حضر بمحافظة القنيطرة جنوب البلاد.

ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل.