بدء عملية إنزال طاقم السفينة الموبوءة بفيروس كورونا قبالة سواحل اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، بدء إنزال طاقم سفينة دايموند برنسيس بعد رفع الحجر الصحي عنها قبالة ميناء يوكوهاما بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية -بأنه من المتوقع استمرار عملية إنزال طاقم السفينة المكون من 240 شخصا- من بينهم جنسيات أجنبية لعدة أيام.

وأضافت الوزارة أن طاقم السفينة سوف يمكث في هيئة الضرائب الوطنية اليابانية في مدينة واكو بمقاطعة سايتاما قرب العاصمة طوكيو لمزيد من متابعة الأطباء لحالتهم على أن يغادر الطاقم هذه المنشأة إذا ثبتت سلبية اختبارات الفيروس.

وكانت السفينة السياحية تقل 3700 من الركاب وأفراد الطاقم من 56 دولة ومنطقة عندما وصلت إلى ميناء يوكوهاما شهر فبراير الجاري. وغادر معظم الركاب متن السفينة الأسبوع الماضي. وفي نفس الفترة، ساعدت الحكومات بعض أفراد الطاقم على مغادرة اليابان.

وأكدت اليابان إصابة ما يقرب من 900 حالة بفيروس كورونا، معظمها على متن السفينة التي خضعت للحجر الصحي منذ 3 فبراير بعد أن توقفت السفينة في هونج كونج وفيتنام وتايوان إضافة إلى مقاطعة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان.