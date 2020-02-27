التلفزيون الرسمي التركي يستضيف زعيم هيئة تحرير الشام الإرهابية

ذكرت صحيفة "مانيفستو" التركية، أمس الأربعاء، أن قناة "تي آر تي وورلد" التركية الرسمية بثت مؤخرا مقابلة أجرتها مع أبي محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، التي تقاتل في مدينة إدلب ضد قوات الجيش السوري.

وقالت الصحيفة اليسارية، إن الرأي العام في تركيا أبدى رد فعل كبيرًا على إجراء "تي أر تي وورلد" حوارًا مع زعيم إرهابي وبثه عبر شاشتها، معتبرا الخطوة ترويجًا لتنظيم إرهابي، نظرًا لأن الحكومة التركية هي الأخرى تصنف "هيئة تحرير الشام" ضمن المنظمات الإرهابية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد عدة أيام من التصريحات المثيرة التي أدلى بها نائب رئيس جهاز المخابرات التركي السابق جواد أونيش لصحيفة "مِليت" التركية، وأشار فيها إلى احتمالية مبادرة واشنطن لإخراج هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية من أجل مصالحها الخاصة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الإعلام الرسمي التركي يهيئ الرأي العام لقبول مثل هذه الخطوة.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد أصدر في 29 أغسطس 2018 قرارا بتصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية، معتبرًا أنها النسخة الحديثة لتنظيم جبهة النصرة التي سبق أن أضافها إلى لائحة المنظمات الإرهابية في عام 2014.