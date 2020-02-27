كورونا يغطي أسواق أوروبا والخليج بـ«الأحمر»

واصلت معظم الأسواق الرئيسية في الخليج، أمس الأربعاء، تراجعها خوفا من تأثير فيروس كورونا؛ إذ شهد السوق السعودي أكبر الخسائر مقتديا بهبوط الأسهم العالمية، مع تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد أن وصل إلى الإمارات والبحرين والكويت وعمان، وبعدما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها، بالتأهب لحدوث "وباء محتمل".

ووفقا لما جاء في صحيفة "عكاظ" السعودية، فقدت سوق الأسهم الرئيسية "تاسي" 47 نقطة، فيما تراجعت في بداية تداولاتها بنسبة 1.3%، وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة دبي في بداية تداولاته 1.2%.

كما نزل سهم العربية للطيران 2.8%، مواصلا خسائره من الجلسة السابقة، وعلقت الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، جميع رحلات الطيران إلى إيران ومنها لمدة أسبوع على الأقل بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، وفقد مؤشر سوق أبو ظبي 0.1%.

فيما شهدت الأسواق الأوروبية هبوطا للجلسة الـ5 على التوالي، وتراجع المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.8%، ليسجل أول خسائر لـ5 أيام متتالية منذ يوليو 2019.

وفي الجلسات الـ4 السابقة، فقدت الأسهم العالمية 3 تريليونات دولار من قيمتها، مع خفض اقتصاديين توقعات النمو وتحذير شركات من تراجع الأرباح بسبب الفيروس.