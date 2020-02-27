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أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، غضبه من عدم معرفة موعد عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الفريق الأحمر في الاستحقاقات القادمة.

ويغيب رمضان صبحي عن الأهلي منذ شهرين ماضيين، وذلك بسبب إصابته بمزق في العضلة، حيث تعود آخر مباراة شارك بها مع الأهلي أمام فريق حرس الحدود، ضمن الجولة الـ8 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال فايلر خلال وقائع المؤتمر الصحفي اليوم الخميس:" رمضان صبحي غير جاهز بدنيا للمباراة الأولى، ولا أعرف هل سيكون جاهزا للقاء الإياب في جنوب أفريقيا، لا يمكن تحديد الأمر في الوقت الحالي".

وأضاف:" كلنا غاضبون من إصابة رمضان، فهي إصابة صعبة ولا يمكن تحديد وقت معين ليكون جاهزا بنسبة ١٠٠٪".

وينتظم رمضان صبحى فى برنامج تأهيلى فى الوقت الحالى على أن يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب لقاء الذهاب أمام صن داونز المقرر له يوم السبت المقبل.

ويلتقي الأهلى مع صن داونز الجنوب إفريقى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.