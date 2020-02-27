قوافل بيطرية وعلاجية بـ3 قرى في المنيا

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نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قوافل بيطرية علاجية مجانية بـ3 قرى بمركزي المنيا وسمالوط، وذلك بالتعاون مع أحد مراكز بيع الأدوية البيطرية لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج والعمليات بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وقال دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن القوافل تم تنظيمها بقرى بني أحمد الغربية وسمالوط البلد وقرية قلوصنا تحت إشراف مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين لإجراء الفحوصات والتحصينات اللازمة لرؤوس الماشية بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد للمزارعين والفلاحين بالخطوات التي يجب إتباعها في حالة ظهور أعراض إصابة بالمرض على الماشية.

وأضاف "عثمان" أن أعمال القوافل شملت تدريب الأطباء البيطريين حديثي التخرج، كما تم عمل علاجات وفحص و إجراء عمليات جراحية ورش و تجريع لـ٧١٠ رؤوس ماشية.