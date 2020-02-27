 روسيا تختبر صاروخ كروز تسيركون بمدى يتجاوز 500 كيلومتر - بوابة الشروق
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روسيا تختبر صاروخ كروز تسيركون بمدى يتجاوز 500 كيلومتر

د ب أ
نشر فى : الخميس 27 فبراير 2020 - 6:26 م | آخر تحديث : الخميس 27 فبراير 2020 - 6:26 م

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، بأن روسيا اختبرت صاروخ كروز تسيركون" تفوق سرعته سرعة الصوت، لأول مرة بمدى يتجاوز 500 كيلومتر.

وذكرت وكالة "تاس الروسية أن الاختبار جرى الشهر الماضي بصاروخ تم إطلاقه من فرقاطة في بحر بارنتس لضرب هدف بري في منطقة عسكرية في شمال جبال الأورال.

ومن المقرر أن يتم نشر الصاروخ البحري على متن السفن والغواصات، ومن المفترض أن تصل سرعته إلى نحو 9 ماخ بمدى يتجاوز ألف كيلومتر.

ويرعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطوير جيل جديد من الصواريخ يقول إنه قادر على التغلب على أي دفاعات.

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