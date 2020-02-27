مساجد وكنائس فى اليابان تلغى إقامة الشعائر مع مخاوف انتشار فيروس كورونا

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أعلنت مؤسسات دينية إسلامية ومسيحية في العاصمة اليابانية طوكيو، إلغاءالشعائر الدينية، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الخميس، عن خطيب مسجد بمنطقة أكيهابارا، بالعاصمة طوكيو، قوله فى تصريح خاص لها إنه تقرر إلغاء صلاة الجمعة غدا بالمسجد، وحتى الأسبوع المقبل.

وأضاف محمد أنور، أن إلغاء صلاة الجمعة غدا جاء استجابة لنداء الحكومة الخاص بإلغاء التجمعات.

وأوضح: "أن سعة المسجد تبلغ مئة مصل، وبصورة عامة، فإن المصلين لا يضعون أقنعة على الوجه خلال الصلاة هنا، لذا فإننا نسعى من أجل منع انتشار الفيروس".

وفى الوقت نفسه، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية فى طوكيو أيضا عن إلغاء الشعائر الدينية حتى يوم 14 مارس المقبل.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد قرر تعطيل الدراسة مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

ومن المقرر إغلاق المدارس ابتداء من الثاني من مارس المقبل.

وقد أعلنت السلطات اليابانية اليوم تسجيل ثامن حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأضافت أن عدد الحالات المصابة بالفيروس تجاوز 900 حالة.

وقال آبي: "أدرك أن كل منطقة في البلاد تبذل جهودا لمنع تفشي الفيروس. مع ذلك، هذان الأسبوعان مهمان للغاية" لكي تتمكن اليابان من الحد من تفشي الفيروس.

ومن المقرر إغلاق المدارس حتى عطلة الربيع، التي تبدأ في أواخر مارس المقبل.