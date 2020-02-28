الإسكان: استكمال سداد مقدم «دار وسكن مصر وجنة» بعد وقف التعامل تيسيرا على المواطنين

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مبادرة الوزارة باستكمال سداد مقدم حجز مشاريع «دار مصر» و«سكن مصر» و«جنة»، بعد وقف التعامل، بناء على بعض الطلبات الواردة للوزارة منذ فترات طويلة من بعض الحاجزين.

وأضاف «خطاب» أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «المواطنين منهم من حجز الوحدة دون استكمال الإجراءات كعدم دفع مقدمات الحجز في الوقت المحدد»، لافتًا إلى أن القرار تيسيرًا على المواطنين.

وناشد الراغب في استكمال إجراءات الوحدة بالتقدم بطلب لجهاز المدينة التابع لها الوحدة برغبته في الاستكمال، مشيرًا إلى أن الاستكمال وفقًا لشروط محددة.

وأوضح متحدث الإسكان أن الشروط تتضمن عدم إعادة تخصيص الوحدة، وعدم سحب مقدم الوحدة أو جزء منه من الحساب، متابعًا أن تحديد سعر الوحدة طبقًا للسعر الحالي في آخر طرح طرحته وزارة الإسكان على الإعلانات الأخيرة بخصوص كل مشروع.

وأشار إلى إصدار القرار من أول يوم عمل الأسبوع المقبل، مؤكدًا على أن استكمال الإجراءات ليس وضعًا مستدامًا؛ بسبب افتتاح الوزارة العديد من المشروعات السكنية على الموقع الإلكتروني.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للعملاء السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قِبَل البنك، بالمراحل السابق طرحها بمشروعات (دار مصر – سكن مصر – JANNA)، بالأسعار الحالية، بشروط محددة.