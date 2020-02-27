جامعة المنيا تشارك بملتقى الاتحادات الطلابية في الإسكندرية

شاركت جامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، بـ"ملتقي الاتحادات الطلابية" الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، تحت شعار "طاقات طلابية للمستقبل"، وذلك خلال الفترة من 22-27 فبراير الجاري، وذلك بوفد طلابي مكون من 10 قيادات طلابية من رؤساء الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، ضمن مشاركة 270 طالبا وطالبة من 26 جامعة حكومية وطلاب المعاهد بوزارة التعليم العالي وفرق من الاتحاد العام للطلاب الأفارقة.

شمل الملتقى عقد العديد من المحاضرات التفاعلية والتطبيقية عن "الابتكار وريادة الاعمال" وكيفية حماية الأفكار، ودور التكنولوجيا الناشئة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، حاضرها نخبة من استشاري الابتكار ودعم ريادة الأعمال المصريين، إلى جانب مناقشة استراتيجية الأنشطة واللائحة الطلابية الجديدة، وتنظيم ندوات توعوية عن "الوعي النفسي"، و"موارد مصر المائية وكيفية الحفاظ على مقدرات المياه"، و"المراسم والبروتوكلات".

واختتم الملتقى بعروض فنية للجامعات تعبر عن التراث الشعبي والمشغولات اليدوية والأطعمة الشعبية لمحافظات مصر المختلفة، التي تُؤكد على ثراء وتنوع المكون الثقافي للمصريين، كجزء لا ينفصل عن الهوية المصرية الثقافية والتاريخية، كما تضمنت الفعاليات زيارة للأماكن السياحية بالإسكندرية بحديقة المنتزه، ومكتبة الإسكندرية.

والجدير بالذكر، أن الملتقى يهدف إلى توطيد العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الطلابية حيث إنها المنفذ الشرعي الذي يعبر من خلاله الطلاب عن آرائهم وطموحاتهم، كما يهدف الملتقي الي تشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، واستنباط المشروعات، والبرامج التي يرغب الطلاب في إدراجها ضمن خطط الوزارة علاوة على دمج شباب الجامعات المصرية مع الشباب الأفارقة الدارسين بالجامعات.

أشرف على تنظيم الملتقى، الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ورافق الوفد ممدوح ملاك الأخصائي بالإدارة.

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