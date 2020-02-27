مجلس النواب العراقي يؤجل جلسة منح الثقة للحكومة لعدم اكتمال النصاب

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قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، تأجيل جلسته الاستثنائية إلى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب ظهر اليوم جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.