وزير الاقتصاد الألماني: الحكومة مستعدة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا

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تعهد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، باتخاذ تدابير مضادة من جانب الحكومة الاتحادية، حال حدوث انتشار كبير لفيروس كورونا المتحور الجديد في ألمانيا.

وقال ألتماير -اليوم الخميس- بالعاصمة الألمانية برلين إن الحكومة الاتحادية في مرحلة التفكير حاليا بشأن كيفية اتخاذ رد فعل "إذا لزم الأمر" حال استمرار تردي الوضع.

واستبعد الوزير الألماني أن يكون لفيروس كورونا "تأثيرات محددة" على التوقعات الحالية للنمو الاقتصادي، مضيفا أن الأمر لا يزال مبكرا للغاية لإصدار بيان ثابت.

يُذكر أن الحكومة الاتحادية تتوقع لعام 2020 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1.1% بعد التراجع الذي تمت معايشته العام الماضي.