استمرار تراجع الأسهم الأمريكية لليوم السادس على التوالي

سجلت الأسهم الأمريكية تراجعا جديدا في بداية تعاملات اليوم الخميس، لتواصل انخفاضها لليوم السادس على التوالي في ظل المخاوف من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19".

وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا بنسبة 4ر2% في بداية التعاملات، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 3ر2% تقريبا خلال النصف ساعة الأولى من تعاملات اليوم، وتراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بأكثر من 2%.

في المقابل، اتجه المستثمرون نحو الملاذات الاستثمارية مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية، حيث تراجع العائد عليها إلى أقل مستوى له خلال الأسبوع الحالي.

وكانت السلطات الصحية الأمريكية قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين، أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه ربما يقيد السفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية "في الوقت المناسب"، وسط تفشي فيروس كورونا.

وأضاف ترامب في تصريحات من البيت الأبيض: "في الوقت المناسب ربما نفعل ذلك، وحاليا، الوقت ليس مناسبا.. سنرى ماذا يحدث".

وقال ترامب إنه لا يصدق أن انتشار الفيروس في الولايات المتحدة "أمر حتمي".