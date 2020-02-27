«الشريف»: لا تهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة

أحال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، رئيس قسم الإعلانات ( م. خ. )، ورئيس إدارة إشغال الطريق (ج. ع.) اللذان يعملان بحي شرق إلى النيابة الإدارية، ووقفهما عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بتقصيرهما في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حي شرق، وعدم اتخاذ الإجراءات نحو إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات محافظ الإسكندرية.

وحذر «الشريف»، أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال.

وشدد على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم و قوة مع جميع المخالفين وتحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله ويتسبب في الإضرار بالصالح العام وإلحاق الأذى بالمواطنين للتحقيق فورًا.

وفي سياق متصل؛ أكد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

وشدد على منع استغلال أية مساحة إعلانية بدون وجه حق، والمتابعة المستمرة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على المخالفين.