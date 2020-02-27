أمين عام التحالف الإسلامي يناقش بالرياض مع مسؤول بريطاني تبادل الخبرات في محاربة الإرهاب

ناقش الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء طيار محمد بن سعيد المغيدي، اليوم الخميس، مع كبير مستشاري وزارة الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة الليفتنانت جنرال سير جون لورمير، في مقر التحالف بالعاصمة السعودية الرياض، الإنجازات التي حققها التحالف في مجال محاربة الإرهاب، إضافة إلى "تبادل الخبرات بين الطرفين في محاربة التطرف".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الخميس، أن اللواء المغيدي "اطلع كبير مستشاري الدفاع البريطاني خلال اللقاء، على أهداف التحالف ومبادراته، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها في مجال محاربة الإرهاب من خلال المجالات الفكرية والإعلامية ومجال محاربة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المجال العسكري".

وأكد اللواء المغيدي "أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف".

ومن ناحيته، أشاد الليفتنانت جنرال جون لورمير بالجهود التي يبذلها مركز التحالف الإسلامي، والدور الذي يضطلع به في مجال محاربة الإرهاب.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولة عضو، تعمل معا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.