تأجيل مباراة بالدوري الأوروبي بسبب عاصفة

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تقرر تأجيل مباراة ريد بول سالزبورج النمساوي مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، التي كانت مقررة اليوم الخميس في إياب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بسبب تحذير من عاصفة .

وذكر آينتراخت فرانكفورت في بيان أن القرار تم اتخاذه بعد اجتماع بين ممثلي النادي وشرطة سالزبورج والسلطات المحلية.

أضاف النادي الألماني أن الرياح تصل سرعتها إلى 120 كم/ساعة في منطظقة سالزبورج، وسيتم ترتيب موعد جديد للمقابلة في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن فرانكفورت فاز 4 / 1 على نظيره النمساوي في مباراة الذهاب التي جرت بينهما بملعب الفريق الألماني يوم الخميس الماضي.