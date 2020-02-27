تأجيل مباراة بالدوري الأوروبي بسبب عاصفة

تقرر تأجيل مباراة ريد بول سالزبورج النمساوي مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، التي كانت مقررة اليوم الخميس في إياب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بسبب تحذير من عاصفة .
وذكر آينتراخت فرانكفورت في بيان أن القرار تم اتخاذه بعد اجتماع بين ممثلي النادي وشرطة سالزبورج والسلطات المحلية.
أضاف النادي الألماني أن الرياح تصل سرعتها إلى 120 كم/ساعة في منطظقة سالزبورج، وسيتم ترتيب موعد جديد للمقابلة في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن فرانكفورت فاز 4 / 1 على نظيره النمساوي في مباراة الذهاب التي جرت بينهما بملعب الفريق الألماني يوم الخميس الماضي.