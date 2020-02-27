 رئيس الزمالك يوافق على طلب جنش بزيادة مكافأة السوبر - بوابة الشروق
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رئيس الزمالك يوافق على طلب جنش بزيادة مكافأة السوبر

نديم ناجي
نشر فى : الخميس 27 فبراير 2020 - 10:08 م | آخر تحديث : الخميس 27 فبراير 2020 - 10:08 م

قرر رئيس نادي الزمالك، رفع قيمة مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب السوبر المحلي على حساب الأهلي، بناء على رغبة حارس الفريق محمود عبدالرحيم جنش.

وزادت قيمة المكافأة لتصل إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب بدلا من 100 ألف جنيه.

وقال رئيس الزمالك خلال جلسته مع اللاعبين اليوم الخميس، أنه وافق على طلب جنش، بزيادة قيمة مكافأة الفوز بالسوبر المحلي، ويحصل عليها جميع اللاعبين سواء من شارك في المباراة أو غاب.

ويواجه الزمالك غدا الجمعة، فريق الترجي التونسي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.


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