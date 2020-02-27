700 ألف متر مكعب حصيلة مياه الأمطار والسيول في بحيرات جنوب سيناء

قال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن مياه الأمطار والسيول التي سقطت على محافظة جنوب سيناء خلال الأيام السابقة، جرى حجز معظمها أمام السدود وداخل البحيرات الصناعية، التي جرى إنشائها ضمن مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول.

وأكد «فريد»، أن البحيرات الجبلية والصناعية تمكنت من حجز ما يقرب من 700 ألف متر مكعب من المياه، وفقًا لتقديرات المختصين، وهذه المياه صالحة للاستخدام في أغراض الزراعة والشرب.

وأوضح أن بحيرة أملاح، بمدينة الطور حجزت ما يقرب من 200 ألف متر مكعب من المياه، كما امتلأت البحيرة الجبلية التي توجد بوادي غربة بالمياه، وتعد هذه البحرية ضمن منظومة البحيرات الجبلية التي تخضع لإشراف معهد بحوث الموارد المائية، إلى جانب بحيرات مدخل أبو جعدة بمدينة رأس سدر، وعين أم حضيرة في مدينة نويبع، وسد وردان بمدينة أبوزنيمة.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية، أن وزارة الري بدأت بالفعل العمل في المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول، والمشروع جارٍ تنفيذه بمدن الطور، ويتضمن إنشاء خمس بحيرات في وادي أسيلًا وعريق، بتكلفة 276 مليون جنيه.

وفي منطقة الترابين بمدينة نويبع، ويضمن سدود وحواجز توجيه وبحيرات، بتكلفة 46 مليون، وانشاء بحيرتين وسد بمدينة طابا، بتكلفة184 مليونًا، رأس سدر بتكلفة 75 مليونًا، وردان ، وادي غرندل 345 عبارة عن إنشاء بحيرات وسدود وحواجز توجيه.