الجمعية الوطنية بفنزويلا توافق على إنفاق 80 مليون دولار لدعم الديمقراطية

وافقت الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة في فنزويلا على قانون يجيز لرئيسها خوان جوايدو استخدام صندوق تصل قيمته إلى 80 مليون دولار لتشجيع عملية "الانتقال نحو الديمقراطية"، وفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الخميس.

وجاء في القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية التي ناقشت مشروع القانون في جلسة تمت مشاهدتها عبر البث الإلكتروني، أن الأموال ستصل من حسابات بنكية للدولة الفلنزويلية بالخارج وتخضع لسيطرة جوايدو المعترف به رئيسا شرعيا للبلاد من جانب 60 دولة.

وسيتم استخدام الأموال لتغطية نفقات مكتب جوايدو وفي حالات الطوارئ الإنسانية وتعزيز العلاقات الدولية للمعارضة وتعزيز الجمعية الوطنية.

وجاء في الوثيقة أن الجمعية الوطنية يمكن أن تجيز لمنظمة الدول الأمريكية بأن تدير أو تشرف على استخدام الصندوق الخاص.

وقالت إن مراقبا عاما خاصا لجوايدو ومجلس إدارة للنفقات سوف يشرفان على الأموال.

ووفقا للوثيقة، يتعين موافقة الجمعية الوطنية ولجنتها المالية على كل بند في الميزانية.