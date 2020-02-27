نقابة أسوان تفتتح اليوم العالمي لطب الأسنان

افتتحت اليوم الخميس، نقابة أطباء أسنان أسوان، اليوم العلمي الثالث لطب الأسنان، بحضور نقباء أطباء أسنان كينيا وتنزانيا الدكتور مجدي محمد علي عميد أسنان بني سويف، والدكتور منصور كباش رئيس اتحاد المهن الطبية بأسوان ورؤساء شرف المؤتمر والدكتوره أماني خليفة، وكيل وزارة الصحة لطب الأسنان، والدكتور حسن سليم و عدد كبير من أطباء الأسنان بأسوان.

وصرح الدكتور عمرو البلك أستاذ ورئيس قسم باثولوجيا الفم جامعة المنيا والمتحدث الرسمي لنقابة أسنان أسوان بأنه تم على هامش فعاليات اليوم العلمي، تدشين رابطة أطباء أسنان دول حوض النيل والرابطة هي رؤية عامة من نقابة أطباء أسنان أسوان ستشهد ميلاد نواة لحدث كبير جدا سيكون له مردود كبير جدا على أطباء الأسنان بمصر أسوان وأطباء الأسنان بجميع محافظات جمهورية مصر العربية لفتح أسواق عمل بالدول الأفريقية.

ولفت إلى أن الدول الإفريقية حاليا اقتصادها صاعد جدا وبها استثمارات ومشروعات كثيرة في ظل الظروف التي تعاني منها أطباء أسنان مصر، وفرصهم التي أصبحت قليلة جدا في دول الخليج.

وأوضح البلك، أن رابطة أطباء أسنان دول حوض النيل سيتم تسجيلها في الاتحاد الأفريقي لتكون رابطة ذات صفة دولية والاتفاق المبدئي بأن يكون مقرها بمحافظة أسوان، والأمين العام دكتور محمد صبحي نقيب أطباء أسنان أسوان رئيس الرابطة مصري في الدورة الحالية، ومن المقرر أن تكون الدورة كل ٣ أو ٤ سنين.

وأشار إلى أن مهمة هذه الرابطة تسهيل التأشيرات لأطباء الأسنان المصريين للتحرك في دول أعضاء الرابطة بسهولة وتوفير فرص عمل وتدريب كوادر، في دول متقدمة جدا في علاج طب الأسنان مثل كينيا والتي تشهد تطورا في طب الأسنان.

ومن جانبه أكد الدكتور تيموثى ثيورى السكرتير العام لنقابة أطباء أسنان دولة كينيا أن الهدف الأساسي من تدشين رابطة أسنان دول حوض النيل هو التعاون بين كينيا ومصر عن طريق رعاية المرضي وتدريب الطلبة والتعليم المستمر للأطباء الخريجين، معربا عن سعادته بوجوده في محافظة أسوان.

وأضاف ثيورى أنه سعيد جدا بأن تكون كينيا جزء من رابطة أسنان دول حوض النيل، مشيرا إلى أن كينيا ستدعم الرابطة وستعمل على تطويرها للأحسن خلال السنوات المقبلة، مقدما الشكر للدكتور محمد صبحي نقيب نقابة أطباء أسنان أسوان على هذه الفكرة الرائعة.

وقدم الدكتور إميلي جورج سكرتير عام نقابة أطباء الأسنان بدولة تنزانيا، شكره لنقابة أطباء أسنان أسوان، مشيرا إلى الرابط المشترك بين أطباء أسنان دول كينيا وتنزانيا وأسوان واللغة السواحيلي المشتركة بينهم والقريبة إلى اللغة العربية.