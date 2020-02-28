رويترز: مقتل 9 جنود أتراك في غارة للجيش السوري في إدلب

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أفادت فضائية «القناة الأولى» بمقتل تسعة جنود أتراك في غارة للجيش السوري في إدلب، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الخميس، نقلًا عن وكالة «رويترز».