 رويترز: مقتل 9 جنود أتراك في غارة للجيش السوري في إدلب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رويترز: مقتل 9 جنود أتراك في غارة للجيش السوري في إدلب

هديل هلال
نشر فى : الخميس 27 فبراير 2020 - 11:50 م | آخر تحديث : الخميس 27 فبراير 2020 - 11:50 م

أفادت فضائية «القناة الأولى» بمقتل تسعة جنود أتراك في غارة للجيش السوري في إدلب، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الخميس، نقلًا عن وكالة «رويترز».

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