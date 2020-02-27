إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا لـ22 حالة

أعلنت السلطات الإيرانية، صباح الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 22 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 141 حالة إصابة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأشارت إلى تعافي 54 مصابا، وأن العدد الأكبر من المصابين هم في محافظة قم (63 حالة) والعاصمة طهران (26 حالة) .

ويخشى كثيرون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة «سارس» ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس».