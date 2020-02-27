الرئيس التونسي يشدد على مكافحة الفقر والفساد خلال أداء حكومة الفخفاخ لليمين الدستورية

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية -اليوم الخميس- على محاربة الفقر والفساد المستشري في أغلب المؤسسات والقطاعات.

وأدى وزراء حكومة إلياس الفخفاخ اليمين الدستورية في قصر قرطاج الرئاسي، تمهيدا لاستلامها مهامها من حكومة تصريف الأعمال، غداة نيلها ثقة البرلمان فجر اليوم.

وقال الرئيس سعيد في موكب أداء اليمين: "ليس هناك من شك على الإطلاق بأن أهم تحدي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فالفقر والبؤس وانسداد الآفاق أمام الجزء الأكبر، هي المعركة التي يجب أن نخوضها معا بعزم لا يلين وإرادة واضحة وصادقة".

وتابع سعيد: "كما ليس هناك من شك من أن أهم قضية يجب معالجتها هي قضية الفساد، ووضع حد لهذه الظاهرة التي استشرت في كل مكان. ستكون المعركة طويلة ومضنية وشاقة".

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عرض في جلسة التصويت على الثقة في البرلمان أمس الأربعاء الخطوط العريضة لبرنامج حكومته كما حدد أولوياتها العاجلة.

وتشمل تلك الأولويات بالخصوص مقاومة الجريمة المنظمة والتصدي لغلاء الأسعار والاحتكار والغش، وتحسين مستوى العيش إلى جانب إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد والحد من التضخم وزيادة إنتاج الفوسفات.

كما عرج الفخفاخ على ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية والتعليم والخدمات الصحية.

وتأتي المصادقة على الحكومة في أعقاب مشاورات عسيرة دامت شهرا كاملا، حيث تم التوصل إلى توافق بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي في الساعات الأخيرة من الآجال الدستورية، لتتفادى بذلك تونس إجراء انتخابات مبكرة.

ويضم الائتلاف الحكومي أربعة أحزاب رئيسية وهي حركة النهضة الإسلامية و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"حركة تحيا تونس" إضافة إلى أحزاب صغيرة ممثلة داخل كتلة الإصلاح في البرلمان.