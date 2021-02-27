لجنة الانتخابات الفلسطينية: نشر سجل الناخبين الأولي بعد غد الاثنين

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، اليوم السبت، إن اللجنة ستنشر السجل الأولي للناخبين بعد غد الاثنين، في 1090 مركزاً في الضفة وقطاع غزة.



وأضاف كحيل - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينيىة - إن اللجنة عملت خلال الأسبوع الماضي على تنقيح السجل الانتخابي بعد شطب الوفيات وعمليات التسجيل المتكررة حيث انخفضت نسبة التسجيل من 93% إلى 90%.



وأكد أنه الفترة المقبلة سيتم فيها تصحيح البيانات لمن ورد خطأ في تسجيله أو بياناته المنشورة في السجل والاعتراض على تسجيل من لا يملك حق الانتخاب، والاطلاع على سجل الناخبين الأولي.