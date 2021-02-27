وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع سير امتحانات النقل للتعليم الفني

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات النقل بالتعليم الفني في جنوب سيناء (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، بإجمالي 1203 طلاب وطالبات داخل 18 لجنة على مستوى المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأجرى محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، جولة تفقدية بإدارة رأس سدر التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، تابع خلالها لجنة مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية، ومدرسة السادات الثانوية التجارية، وكان في استقباله محمد عيد مدير إدارة رأس سدر التعليمية.

وأكد أنه لم يجر رصد أي شكاوى خلال سير الامتحانات، والأسئلة جاءت مناسبة لكل مستويات الطلاب، وجميع الطلاب أكدوا سهولة الامتحانات.

وأشار إلى أن جميع اللجان طبقت إجراءات الحماية والوقاية، ومراعاة المسافات الآمنة بين جميع الطلاب، كما قامت لجنة الإدارة بالإشراف على عمليات تعقيم اللجان قبل وبعد انتهائها.

وأوضح أن 1203 طلاب وطالبات أدوا امتحانات النقل بالتعليم الفني للصف الأول الثانوي الصناعي اليوم داخل 18 لجنة، بينهم 6 لجان لتعليم الصناعي بإجمالي 619 طالبا وطلبة، و4 لجان للتعليم الزراعي بإجمالي 107 طلاب وطالبات، ولجنتين بالتعليم الفندقي بعدد 81 طالبا وطالبة، و6 لجان للتعليم لتجاري بإجمالي 396 طالبا وطالبة.