ائتلاف النصر العراقي يحذر من استمرار سفك الدم وانعدام الأمن في ذي قار



أدان ائتلاف النصر العراقي اليوم السبت استمرار سفك الدم وانعدام الأمن في محافظة ذي قار"375 كم جنوبي بغداد"، محذرا من أي استهانة بالارواح والتجاوز على الممتلكات.



ودعت الناطقة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر، في بيان صحفي اليوم، أورده موقع "السومرية نيوز"، إلى تفعيل جهد وطني مسؤول تشترك فيه الجهات الرسمية والشعبية لوضع حد لهذا التدهور حفاظاً على قدسية الدم والحياة والأمن في ذي قار العزيزة.



وطالبت الجميع بتحمل المسؤولية، منتقدة بقاء المدينة أسيرة التجاوزات والانتهاكات.



وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بفتح تحقيق واسع للوقوف على الأحداث التي وقعت في محافظة ذي قار.