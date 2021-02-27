 بالفيديو.. عاصفة ثلجية تضرب شينجيانغ الصينية - بوابة الشروق
السبت 27 فبراير 2021 5:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. عاصفة ثلجية تضرب شينجيانغ الصينية

نور رشوان
نشر في: السبت 27 فبراير 2021 - 5:49 م | آخر تحديث: السبت 27 فبراير 2021 - 5:49 م
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد تعرض منطقة شينجيانغ الصينية، لعاصفة ثلجية قوية.

وأجبرت هذه العاصفة الثلجية السلطات على إغلاق المطارات بشكل مؤقت، وهو ما أدى إلى إلغاء وتأخير عشرات الرحلات الجوية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك