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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد تعرض منطقة شينجيانغ الصينية، لعاصفة ثلجية قوية.



وأجبرت هذه العاصفة الثلجية السلطات على إغلاق المطارات بشكل مؤقت، وهو ما أدى إلى إلغاء وتأخير عشرات الرحلات الجوية.



