«غابة» مروان بابلو تتصدر المركز الثاني في الترند العالمي على تطبيق ديزر

تصدرت أغنية «غابة» لمغني الراب المصري مروان بابلو المركز الثاني في الترند العالمي على المنصة العالمية ديزر، ليكون أول مرة مطرب مصري يصل إلى المركز الثاني عبر المنصة.

مروان بابلو هو أحد مغني الراب من محافظة الإسكندرية، يبلغ 24 عامًا، بدأ حياته الفنية عام 2014 من خلال الفرق المعروفة بموسيقى «الأندر جراوند»، واستمر مروان بابلو في تقديم أغنيات الراب لمدة 5 سنوات، واكتسب شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مارس 2020، أعلن مروان بابلو اعتزاله عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وقال إنه أراد التوبة، ليعود مرة أخرى لجمهوره بأغنية «غابة».