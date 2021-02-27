 «غابة» مروان بابلو تتصدر المركز الثاني في الترند العالمي على تطبيق ديزر - بوابة الشروق
السبت 27 فبراير 2021 6:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:

النتـائـج تصويت

«غابة» مروان بابلو تتصدر المركز الثاني في الترند العالمي على تطبيق ديزر


نشر في: السبت 27 فبراير 2021 - 6:15 م | آخر تحديث: السبت 27 فبراير 2021 - 6:15 م

تصدرت أغنية «غابة» لمغني الراب المصري مروان بابلو المركز الثاني في الترند العالمي على المنصة العالمية ديزر، ليكون أول مرة مطرب مصري يصل إلى المركز الثاني عبر المنصة.

مروان بابلو هو أحد مغني الراب من محافظة الإسكندرية، يبلغ 24 عامًا، بدأ حياته الفنية عام 2014 من خلال الفرق المعروفة بموسيقى «الأندر جراوند»، واستمر مروان بابلو في تقديم أغنيات الراب لمدة 5 سنوات، واكتسب شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مارس 2020، أعلن مروان بابلو اعتزاله عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وقال إنه أراد التوبة، ليعود مرة أخرى لجمهوره بأغنية «غابة».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك