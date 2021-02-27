عمان تتضامن مع موقف السعودية بشأن تقرير الكونجرس الأمريكي حول مقتل خاشقجي

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، مساء السبت، ثمنت وزارة الخارجية العمانية جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة العربية السعودية تجاه القضية وملابساتها.

واتهم تقرير استخباراتي أمريكي أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالموافقة على قتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، في عام 2018.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا رسميًا، أعربت فيها عن رفضها لهذا الاتهام، واصفة ما جاء في هذا التقرير بالاستنتاجات المسيئة وغير الصحيحة.