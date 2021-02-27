ينطلق صباح غد الأحد، الموقع الإلكتروني للقاحات في مصر، لبدء تسجيل الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد على الموقع، وذلك للمواطنين كبار السن من 40 عاما فما فوق، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، 40 مركزا لتلقي المواطنين اللقاح بالـ27 محافظة على مستوى الجمهورية يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، ومع الحصول على دفعات متتالية سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل كبار السن لتلقي اللقاح، بعد تسلم مصر شحنة من اللقاحات تبلغ 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم" هدية من جمهورية الصين الشعبية.

كما أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من اللقاحات من إنتاج شركة استرازنيكا، وذلك من أصل 40 مليون جرعة سيقوم الاتحاد الدولي للقاحات "جافي" بإمداد مصر بها، على مدار العام الحالي.

وحصل لقاح سينوفارم، حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، كما أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات "سينوفارم، سينوفاك واسترازنكا".

كما أن لقاح استرازنيكا تصل فعاليته إلى 75%، وتصل إلى أكثر من ذلك في الحالات الشديدة، ولم يلاحظ عليه آثار جانبيه خطيرة خلال فترة تجربته، فجميع الأعراض كانت الأعراض العادية للقاحات.

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سينوفارم" و"استرازنيكا"، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وبلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية أربع لقاحات، وهي "سينوفارم"، و"كوفيشيلد استرازينيكا"، و"استرازينيكا / AZD 1222"، و"سبوتنيك V".