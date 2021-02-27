علاء فاروق رئيس البنك الزراعى: 70% من محفظة قروض البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى

جار إنشاء 24 وحدة ائتمانية متخصصة فى المحافظات لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة

مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة تعزز مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالى

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن قرار البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ طارق عامر بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة هو احد أهم القرارات التى ستعطى دفعة قوية لدعم الاقتصاد المصرى من خلال منح المزيد من التيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب وتحقيق الاستقرارالاقتصادى المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى القطاع الرسمى فى إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالى، مؤكدا أن هذا القرار أيضا يمثل ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها الاستراتيجية فى تحقيق النمو الاقتصادى للدولة.

وأضاف علاء فاروق: «البنك الزراعى المصرى يضع على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفى تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزى المصرى ومبادراته لدعم الاقتصاد القومى نظرا للدور الحيوى الذى تمثله تلك المشروعات فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية التى تضعها الدولة ضمن خططها بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة».

وأكد أن 70% من محفظة القروض بالبنك الزراعى المصرى موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع الزراعى والصناعات المرتبطة به، مشيرا إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 31 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.

وأشار رئيس البنك الزراعى المصرى إلى أن البنك يعمل حاليا على إنشاء وتجهيز 24 وحدة ائتمانية متخصصة فى عواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وستقوم تلك الوحدات بتوفير جميع الخدمات التمويلية والاستشارية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم ويعزز قدرات تلك الشركات فى إطار خطة التطوير التى ينفذها البنك.

أشار إلى أن البنك المركزى سيظل داعما للاقتصاد القومى بمبادراته المتتالية التى تستهدف تطوير القطاع المصرفى وتمكنه من أداء دوره على الوجه المنوط به وقيادة النظام المصرفى للمساهمة بقوة فى إنعاش الاقتصاد المصرى من خلال إطلاق عدد كبير من المبادرات فى مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كما أن مبادرات البنك المركزى المصرى للشركات والمشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى حجر الزاوية فى سبيل تنمية هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطنى وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص، والبنك الزراعى المصرى شريك أساسى فى جميع هذه المبادرات انطلاقا من دوره الأساسى فى دعم هذا القطاع.