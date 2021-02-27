فاليري أدامز تواصل استعداداتها لأولمبياد طوكيو

سجلت النيوزيلندية المخضرمة فاليري أدامز بطلة العالم السابقة في دفع الجلة 19.65 متر في أوكلاند اليوم السبت وهو أفضل رقم رسمي لها في بطولة منذ 2016 بينما تسعى للفوز بثالث ذهبية أولمبية في العاصمة اليابانية في وقت لاحق من العام الحالي.

ونجحت أدامز (36 عاما) في تسجيل هذا الرقم خلال لقاء سير جريم دوجلاس الدولي في كبرى مدن نيوزيلندا وهو الأفضل على مستوى العالم منذ أغسطس 2019.

وبهذا فإن خمس رياضيات فقط نجحن في تسجيل مسافة أفضل من رقم اليوم منذ أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقالت أدامز في تصريحات إعلامية بعد الفوز "أنا في غاية السعادة والانفعال".

وأضافت "لم أصل إلى هذه المسافة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. كما أن العودة إلى المستوى الذي اعتدت عليه وتنفيذ الرمية بالطريقة التي اعتدت عليها أمر مثير للغاية في الواقع.

وأكملت "شكك كثيرون في قدراتي عندما سرت في هذا الطريق نحو الوصول لخامس دورة أولمبية لكني مطلقا لم أشك في نفسي".

وأدامز واحدة من أكثر الرياضيات في نيوزيلندا فوزا بالألقاب وتوجت ببطولة العالم أربع مرات كما فازت بالذهبية الأولمبية مرتين في دورتي 2008 و2012 قبل الفوز بالفضية عندما حلت ثانية بعد الأمريكية ميشيل كارتر في ريو دي جانيرو قبل خمسة أعوام.

وغابت أدامز عن موسم 2017 الذي وضعت خلاله طفلتها كيموانا لكنها عادت بعد ذلك لتفوز بميدالية في دورة ألعاب الكومنولث في خامس مشاركة لها بالدورة في جولد كوست الأسترالية في 2018.

وعن منافساتها قالت أدامز "هذا يؤكد لهن أنني لم أخرج من المشهد وأنني موجودة في خضم المنافسة وأتطلع إلى منافسة قوية في مواجهتهن".