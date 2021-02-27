رئيس جامعة أسوان يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول



أكد الدكتور أحمد غلاب، أن الجامعة اتخذت كل الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول مسبقا طبقا للضوابط وتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.



وأشار إلى تنفيذ خطة جامعة أسوان لضمان حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم داخل كل لجنة مع قياس درجة الحرارة للطلاب عند الدخول بمختلف الكليات والتواصل مع لجان إدارة الأزمات مباشرة، ومع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان، والعمل على تسخير كل إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.



وضمت جولة رئيس الجامعة اليوم لجان كليات (العلوم، والزراعة، والتربية الرياضية) بالحرم الجامعي في صحاري.



ولفت إلى أن اللجان الطبية تقوم بعملها على قدم وساق، وفي حالة اشتباه أي إصابة طالب يتم عزله ونقله بسيارة الإسعاف المجهزة إلى العزل بالمستشفى الجامعي ويسمح له بدخول الامتحانات مرة أخرى بعد تماثله للشفاء، وتحسب له الدرجة كاملة، وذلك طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بالتيسير والرعاية الكاملة للطلاب.