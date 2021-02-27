رئيس الرقابة الصحية: القانون لا يجبر المستشفى على التسجيل بمنظومة التأمين الشامل

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة منوط بها اعتماد جميع المنشآت الصحية، مؤكدًا أن القانون لا يجبر مستشفى على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والحصول على الاعتماد.

وأضاف إسماعيل، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن المستشفى غير المعتمد أو غير المسجل لن يدخل منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بما حققته الدولة في المنظومة من إنجاز كبير.

ولفت إلى أن الهيئة تمنح الاعتماد لأكثر من 10 أنواع من المنشآت تبدأ من مراكز الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم الحزمة الأساسية للخدمات وتلبي 70% من احتياجات المواطنين، وصولًا إلى العيادات المجمعة المتخصصة التي تقدم الخدمة دون دخول المريض إلى المستشفى.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن الهيئة تمنح الاعتماد للمستشفيات العامة التي تختلف درجات تخصصاتها، ومراكز التأهيل ما بعد العلاج، ومراكز العلاج الطبيعي، والمعامل ومراكز الأشعة، والعيادات الخاصة، والصيدليات.

وأوضح أن كل نوع له معايير خاصة للاعتماد في مصر طبقًا للمعايير والضوابط الدولية، مضيفًا أن معايير الهيئة للمستشفيات حصلت على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية للجودة.