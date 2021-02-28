اشتباكات عنيفة في احتجاجات مناهضة للإغلاق في دبلن

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نزل مئات الأشخاص إلى شوارع دبلن، اليوم السبت، للتظاهر ضد لوائح الإغلاق في أيرلندا، وشهدت المسيرة بعض الحوادث العنيفة.

واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين أثناء محاولتهم الوصول إلى حديقة "سانت ستيفنز جرين" بوسط العاصمة، وفقًا لإذاعة "آر تي إي".

وتردد أنه تم القُبض على عدة أشخاص.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت رجلا يلقي بالألعاب النارية على ضباط الشرطة، وبعد ذلك بدا أن الموقف تصاعد.

وأدان نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، أعمال العنف.

وكتب فارادكار عبر موقع تويتر: "لا يوجد أي عذر لارتكاب أعمال عنف ضد الشرطة أو أي شخص آخر".

وأضاف أن: "هذا السلوك في (شارع جرافتون) من قبل قلة أنانية يقوض التضحيات التي قدمها الملايين في الأشهر الـ 12 الماضية".