وزير التعليم: لم نتلق تقارير غش في امتحانات اليوم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لم تتلقَ تقارير غش بامتحانات المرحلتين الأولى والثانية الثانوية التي انطلقت اليوم، لافتًا إلى أنه لا يعتد بالصور والفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإطلاق.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن جميع امتحانات جمهورية مصر العربية تشهد نشر فيديوهات وصور مزورة، مؤكدًا أن الأمر لا يعني تحقيق الانضباط بشكل كامل.

وأوضح أن الوزارة تحاول بالتوازي العمل على الشبكات، والعمل في اللجان على الأرض لفرض الانضباط بين الطلاب، قائلًا إن الوزارة نجحت في امتحان 90% من طلاب المرحلتين أولى وثانية ثانوي اليوم.

ولفت وزير التعليم إلى أن غرفة عمليات التعليم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حاولت الوصول لنقاط الاختناقات بالشبكة وعلاجها على مدار اليوم، قائلًا إنها ستلجأ لتقسيم المحافظات غدًا؛ في محاولة لتقليل الحمل عن الشبكة.

وناشد المواطنين التعامل مع الموضوع بهدوء ونوع من الحديث العلمي، معلقًا: «امتحان الفصل الدراسي الأول في سنة نقل امتحان نجاح أو رسوب ولا يستدعي حالة الخطورة، نحن نقدر المشاكل ونتعامل معها».