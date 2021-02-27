 دهس طفلا بسيارته بقصر النيل.. النيابة تأمر بعرض متهم على الطب الشرعي - بوابة الشروق
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دهس طفلا بسيارته بقصر النيل.. النيابة تأمر بعرض متهم على الطب الشرعي

محمد أبوعوف
نشر في: السبت 27 فبراير 2021 - 12:29 ص | آخر تحديث: السبت 27 فبراير 2021 - 12:29 ص

أمرت نيابة قصر النيل عرض نجل شقيق رجل أعمال شهير، على الطب الشرعي؛ لأخذ عينة وتحليل الكشف عن المخدرات؛ لدهسه طفلا بسيارته فجر الخميس.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم سيارة نجل شقيق رجل أعمال شهير بسيارة أخرى، وأسفر الحادث عن وفاة طفل.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن، وقررت النيابة عرض سائق السيارة وهو نجل رجل أعمال شهير على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن المخدرات.

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