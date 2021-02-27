كاسانو: انتقال رونالدو ليوفنتوس «مشروع خاطئ»

يرى أنطونيو كاسانو، لاعب إنتر ميلان، أن كريستيانو رونالدو قد فشل في تجربته مع يوفنتوس الإيطالي.

انتقل رونالدو ليوفنتوس في صيف 2018 في صفقة كلفت خزائن السيدة العجوز 120 مليون يورو، في هدف واضح لكلا الطرفين وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة «فوتبول إيطاليا» تصريحات كاسانو حول رونالدو، قائلًا:" بقى عام آخر في عقد كريستيانو رونالدو، لقد تعاقد معه يوفنتوس للفوز بدوري الأبطال، لكنهم حققوا أسوأ النتائج منذ وصوله، كانوا سيفوزون بلقب الدوري الإيطالي من دونه، لقد كان مشروعًا خاطئًا".

وأوضح:" لمدة 120 عامًا كان الفوز هو الشئ الوحيد الهام في يوفنتوس، ولا يزال هذا التزامًا، لكنهم حاولوا تغيير مظهرهم مع ساري وأندريا بيرلو".

وأشار:" رونالدو لا علاقة له بأفكار بيرلو، سيستمر في التسجيل لإن بإمكانه فعل ذلك حتى وهو جالس، يخترق في العمق من اليسار وبإمكانه تدمير المرمى ورأسياته فريدة من نوعها".

وأتم:" بيرلو يريد أن يبني الهجمة من الخلف، والضغط عاليًا في كافة أجزاء الملعب، بإمكان رونالدو حسم المباريات ولكنه لا يشارك كثيرًا، أعتقد أنه قدم أداءً سيئًا في هذه السنوات إذا لم يتمكنوا من الفوز بدوري أبطال أوروبا".