فتح تؤكد إصرارها على تجاوز العقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية



أكدت حركة "فتح" التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت إصرارها على تجاوز العقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية.



وقالت الحركة، في بيان للناطق باسمها أسامة القواسمي، إن الانتخابات تعد "ممرا إلزاميا وخطوة استراتيجية لإنهاء الانقسام والوصول للحرية والاستقلال".



وأضافت أن الانتخابات القادمة "لها أثرا داخليا على صعيد المؤسسات الفلسطينية والتشريعات والرقابة، ولها أبعادها السياسية على صعيد إنجاز الوحدة بين شطري الوطن وإنهاء الانقسام، وبسط سلطة القانون الواحد والمؤسسة الواحدة، ولها دلالات سياسية هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي".



يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنها ستنشر السجل الأولي للناخبين بعد غد الاثنين، في 1090 مركزاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقال المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل ، للصحفيين في مدينة رام الله ، إن اللجنة عملت خلال الأسبوع الماضي على تنقيح السجل الانتخابي بعد شطب الوفيات وعمليات التسجيل المتكررة حيث انخفضت نسبة التسجيل من 93% إلى 90%.



وأوضح أن فترة النشر والاعتراض تمتد لمدة ثلاثة أيام، وخلال هذه الفترة تفتح اللجنة كافة مراكزها للنشر في مختلف التجمعات السكانية على أن تستقبل المراقبين المحليين والصحفيين المعتمدين الذين يحملون بطاقات معتمدة من لجنة الانتخابات المركزية.



وكان عباس أصدر منتصف الشهر الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.