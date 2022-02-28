‏الصحة الأوكرانية: 352 مدنيا بينهم 14 طفلا قتلوا حتى الآن جراء الهجوم الروسي

أعلنت ‏الصحة الأوكرانية، إصابة 1684 مدنيًا بينهم 116 طفلا جراء الهجوم الروسي حتى الآن.

وأشارت الصحة، حسبما نشرته فضائية «العربية» في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد، ‏إلى قتل 352 مدنيا حتى الآن، بينهم 14 طفلا، جراء الهجوم الروسي.

هذا، وتشهد العاصمة الأوكرانية كييف اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من العاصمة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات من نواب أوكرانيين من أن الساعات المقبلة ستكون صعبة على العاصمة.

ومساء السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: «بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية.. وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية».