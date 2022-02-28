الجزائر تجدد تضامنها ودعمها للقضية الصحراوية

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جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد ، تضامن بلاده مع القضية الصحراوية العادلة، ودعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره والاستقلال.

وهنأ تبون، الأمين العام لجبهة البوليساريو والرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي والشعب الصحراوي بمناسبة الإحتفال بالذكرى 46 لإعلان تأسيس الجمهورية الصحراوية الديموقراطية.

وقال الرئيس تبون في رسالة التهنئة "إن تأسيس الجمهورية الصحراوية في 27 فبراير 1976 كان محطة هامة على درب كفاح الشعب الصحراوي الباسل من أجل استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة".

وتابع"لقد كشف الشعب الصحراوي احتراما وتأييدا واسعين على المستوى الدولي نظير اصراره على الاستمرار في النظال من اجل تقرير مصيره وبسط سيادته على أرضه".

وختم تبون رسالته إلى الرئيس الصحراوي بقوله : “أجدد لكم عزمنا الراسخ على العمل سويا من أجل تدعيم علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين لما يحقق طموحات شعبينا في السلم والأمن والتقدم والرفاه".