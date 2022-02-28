برلماني عراقي: قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية مؤشر على نهاية الإرهاب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، أن قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية مؤشر على نهاية الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، عن الزاملي قوله، إن "قرار رفع الحظر عن ملاعب العراق هي بداية تدفعنا للعمل بجدية اكثر للنهوض بواقعنا الرياضي عموما والكروي خصوصا وإعطاء الأولوية لملف البنى التحتية للمؤسسات التي تعنى بالشباب والرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية".

وأضاف أن "هذا القرار هو مؤشر مهم على نهاية الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار لربوع العراق، وستعود الكرة العراقية لمكانتها الطبيعية عربيا وإقليميا ودوليا، وستكون البداية من أرض ملعب "مدينة الصدر" عبر لقاء منتخبنا مع المنتخب الإماراتي الشقيق".