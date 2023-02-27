تركيا تطالب جماهير الكرة بفصل الرياضة عن السياسة بعد هتافات مناوئة للحكومة

حث وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مشجعي كرة القدم، على عدم تحويل الرياضة إلى ساحة للنضال السياسي، وبدلا من ذلك التعبير عن تفضيلاتهم في الانتخابات العامة المقبلة من خلال المشاركة في صناديق الاقتراع، حسمبا ذكرت وكالة "سبوتنيك" للأنباء.

جاءت تصريحات صويلو اليوم الاثنين، بعدما هتفت الجماهير، الأسبوع الماضي، في عدة مباريات من دوري كرة القدم التركية، مطالبين باستقالة الحكومة الحالية.

وأفادت وسائل الإعلام بأن مشجعي كرة القدم انتقدوا ما اعتبروها استجابة غير كافية من قبل السلطات للزلازل المدمرة الأخيرة في البلاد.

وردا على ذلك، اقترح زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي، منع الجماهير من حضور مباريات كرة القدم.

ونقلت قناة "إن تي في" التركية عن صويلو، قوله: "إلى أولئك الذين لديهم مشاكل أخرى ويريدون الانخراط في السياسة، ستجرى الانتخابات في المستقبل القريب، دع الجميع يخرج ويشترك في صنع سياساته، لكن أولئك الذين يريدون تحويل الملاعب الرياضية إلى ساحة سياسية يجب أن ينتبهوا إلى جهود الدولة والمنظمات المدنية، فالناس يعيشون هنا ويبذلون جهودا لخلق حياة جديدة".

من جهته، قال رئيس الاتصالات في مكتب الرئاسة التركي، فخر الدين ألتون، إن قضية تأجيل محتمل للانتخابات العامة في تركيا ليست على جدول الأعمال، في حين أن الأولوية الحالية هي القضاء على تداعيات الزلازل المدمرة.

ومن المقرر حاليا إجراء الانتخابات العامة التركية، في 14 مايو، إلا أنه في أعقاب الزلازل المميتة الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام أن حزب العدالة والتنمية الحاكم كان يناقش جعل 18 يونيو موعدا بديلا محتملا، لكن الفكرة قوبلت بالرفض من قبل زعيمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهز زلزالان قويان جنوبي ووسط تركيا في 6 فبراير الجاري، ما أسفر عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص وتدمير مئات الآلاف من المنازل.