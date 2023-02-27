هل يمكن لألعاب الواقع الافتراضي أن تساعد مرضى السكتة الدماغية؟

على سبيل المثال، في لعبة يتم فيها التحكم في التزلج الافتراضي على الماء بواسطة المقابض، يتحرك الشخص بواسطة التفكير في الأمر، بدلاً من الضغط على اليدين.

وتقوم شركة نيورالينك التابعة لإيلون ماسك بتطوير فكرة مماثلة.

ويطلق عليها واجهة الدماغ الحاسوبية وهناك العديد من شركات التكنولوجيا العصبية التي تستكشفها.

وتكمن أحد الأهداف في أنه يمكن أن تسمح في النهاية للأشخاص الذين عانوا من سكتة دماغية، أو لديهم إصابات أخرى في الدماغ، بالتحكم في الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر عن بعد.

وتتطلب طريقة نيورالينك وضع شريحة في الدماغ نفسه. ولم تعمل الشركة حتى الآن إلا مع الحيوانات، وقد تعرضت لانتقادات بسبب معاملتها. وأصدرت مقاطع فيديو تقول إنها تظهر قرداً يلعب لعبة الفيديو "بونغ" بعقله، ونشاط دماغ خنزير مع شريحة مزروعة في دماغه.

أما كوجيتات فهي واحدة من الشركات التي تطوّر نظاماً يعمل فوق الرأس وليس داخله.

ويمكن أن تأخذ يوماً ما شكل عصبة رأس يتم ارتداؤها مع سماعة الرأس الخاصة بالواقع الافتراضي. وتقوم بعض الشركات بالفعل بإنشاء أجهزتها الخاصة، ولكن، كشركة منبثقة عن جامعة، تركز كوجيتات فقط على التكنولوجيا التي تقف وراءها.

ويقودها مستشار هيئة خدمات الرعاية الصحية الوطنية في المملكة المتحدة آلان بونيا، وعالم الكمبيوتر ديميتريوس أداموس، من إمبريال كوليدج لندن.

وتعد هذه التقنية في مراحل التطوير، ولكن تمت تجربتها بالفعل على مرضى السكتة الدماغية، وقد حققت نتائج إيجابية. الهدف هو تشجيع هؤلاء على مواصلة تمارين إعادة التأهيل من خلال جعلها أكثر جاذبية.

وقال بونيا لبي بي سي بودكاست تيك تنت: "عندما يصاب الشخص بسكتة دماغية، ولا يمكنه تحريك ذراعه، فإنه يشعر بالإحباط الشديد للمشاركة في إعادة التأهيل. لكن تقنيتنا ستسمح لهم بتخيل تحريك أيديهم ورؤية يد تتحرك على الشاشة، والتي نعتقد أنها ستحفزهم على بدء دورة المعالجة الفيزيائية".