بريطانيا تدعم 900 ألف أسرة بـ400 جنيه إسترليني لسداد فواتير الطاقة

أطلقت السلطات البريطانية، بوابة إلكترونية، تهدف لمساعدة 900 ألف أسرة في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز في الحصول على دعم حكومي قيمته 400 جنيه إسترليني للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.

وتأتي خطة الدعم الجديدة في إطار "التمويل البديل" ضمن مخطط الحكومة لدعم فواتير الطاقة، حيث توفر الحكومة الدعم في صورة مبلغ مقطوع لمرة واحدة، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقالت أماندا سولواي، الوزيرة البريطانية بوزارة أمن الطاقة وهدف صافي صفر انبعاثات: "نتفهم الضغط الذي تتعرض له الأسر ولهذا السبب تدخلنا بالفعل لدفع حوالي نصف فواتير الطاقة للأشخاص هذا الشتاء، واعتبارا من اليوم، الآلاف سيكونوا قادرين على الحصول على دعم قيمته 400 جنيه إسترليني".

وأضافت متوجهة بحديثها للجمهور: "إذا لم يكن لديك عقد مباشر مع مورد كهرباء، فمن الضروري أن تقدم طلبك في أقرب وقت ممكن، كلما أسرعت في ذلك، وصلت المساعدة إليك بشكل أسرع".

وتتيح تلك البوابة الإلكترونية الجديدة للأسر التي ليس لها علاقة مباشرة بمورد كهرباء، مثل الأسر التي تعيش في منازل المتنزهات ودور الرعاية، بالتقدم بطلب لتلقي الدعم.

كما توفر الحكومة خط مساعدة مخصص للعملاء لمساعدة أولئك المؤهلين للحصول على الدعم دون الحاجة للتقديم عبر الإنترنت، وسيتم إيداع المبلغ مباشرة في الحسابات المصرفية للأشخاص.

ويتوقف التاريخ المحدد لصرف الأسرة مبلغ الدعم المستحق على وقت تقديم الطلب وإنجازه من قبل السلطة المحلية ذات الصلة، كما حذر المسؤولون الأسر من التعرض لعمليات احتيال محتملة، داعية لإبلاغ السلطات المختصة في حالة الاشتباه في عملية احتيال.

وكانت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم أكثر من 7.2 مليار جنيه إسترليني حتى الآن إلى 97% من الأسر في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز من خلال أقساط شهرية، حيث تتلقاها معظم الأسر تلقائيا بنفس الطريقة التي تدفع بها هذه الفواتير.