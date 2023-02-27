الكرملين: يجب دراسة خطة الصين للسلام في أوكرانيا بالتفصيل

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن خطة الصين للسلام في أوكرانيا، والتي تدعو طرفي الصراع إلى الموافقة على التهدئة التدريجية وتحذر من استخدام الأسلحة النووية، يجب أن تخضع لدراسة تفصيلية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف.

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف التعليق على تقرير إعلامي أمريكي قال إن الصين تدرس تزويد روسيا بطائرات بدون طيار "درون".

ودعت الصين، الجمعة الماضي، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا لإنهاء الحرب وفتح محادثات السلام، حتى في الوقت الذي اتخذت فيه موقفا دقيقا يتمثل في احترام سيادة أوكرانيا والمخاوف الأمنية المشروعة لموسكو، بينما أعربت عن معارضتها الشديدة لاستخدام الأسلحة النووية والبيولوجية.

وأصدرت الصين، التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يؤكد الحاجة إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، ورقة مكونة من 12 نقطة تحدد موقفها من حرب أوكرانيا، وسط مساعيها لمواصلة الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

وكانت النقاط المهمة في موقف الصين هي الدعوة إلى "وقف الأعمال العدائية" والدعم العالمي لاستئناف محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب، واحترام سيادة أوكرانيا والمخاوف الأمنية المشروعة لموسكو ومعارضة بكين للتهديد أو استخدام الأسلحة النووية والبيولوجية.

ودون الإشارة مباشرة إلى أوكرانيا، دعت إلى التمسك الفعال بسيادة جميع البلدان واستقلالها وسلامة أراضيها، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه يجب احترام أمن جميع البلدان في إشارة واضحة إلى مخاوف روسيا بشأن تنامي السياسة والعسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. النفوذ على أوكرانيا يعرض أمنها للخطر.

وأكدت أنه "يجب التمسك بسيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها بشكل فعال".

وفي الوقت نفسه، "لا ينبغي أن يكون أمن بلد ما على حساب الآخرين. وقالت الصحيفة الصينية إن أمن المنطقة لا ينبغي أن يتحقق من خلال تعزيز أو توسيع الكتل العسكرية".