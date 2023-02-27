مصرع 3 عمال إثر حريق بمركز تجاري في عدن بجنوب اليمن

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لقي ثلاثة عمال حتفهم، اليوم الاثنين، جراء حريق هائل اندلع في مركز تجاري بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وأوضح سكان محليون، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن حريقا كبيرا اندلع في محل تجاري لبيع المفروشات في منطقة كريتر وسط مدينة عدن.

وأضاف السكان أن "الحريق تسبب في وفاة ثلاثة عمال، فيما جار البحث عن شخص آخر مفقود".

وأشار السكان إلى أن الحريق تسبب في حالة خوف وهلع للسكان القريبين من المكان.

ولم يعرف أسباب اندلاع الحريق، لكن المدينة سبق أن شهدت حرائق متعددة نتيجة ماس كهربائي.

وتعد عدن مقرا للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، ويسيطر عليها أمنيا وعسكريا المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.