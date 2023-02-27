طالبان تعلن تسلم السفارة الأفغانية في طهران

قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية اليوم الأحد عبر تويتر إن من المقرر أن يتسلم ممثلو الحركة السفارة الأفغانية في طهران.

وقال عبدالقهار بلخي على تويتر: "نحن مقتنعون بشدة بأننا، من خلال التعيينات الجديدة، بصدد رؤية تعزيز أكثر للعلاقات في مختلف المجالات بين الدولتين والأصدقاء والأشقاء المسلمين".

ولا يوجد تأكيد فوري من السلطات الإيرانية للاعتماد الرسمي لدبلوماسيين من طالبان. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد صرح مؤخرا بأن طهران لم تغير سياستها بشأن العلاقات الدبلوماسية مع جارتها الشرقية.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يعيش ما لا يقل عن 5ر3 مليون أفغاني في طهران، ومعظمهم بدون وثائق رسمية.

ولم تعترف حتى الآن أي دولة بطالبان، كحكومة لأفغانستان، في أعقاب رحيل القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بشكل فوضوي في صيف عام 2021.

وبعثت طالبان بممثلين إلى باكستان والصين وروسيا وتركمانستان. ولا يزال مبعوثو النظام الأفغاني المخلوع يعملون في العديد من الدول، لكنهم خفضوا نشاطهم إلى الحد الأدنى حيث لا تزال بعثاتهم الدبلوماسية في طي النسيان.