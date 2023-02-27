قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن زيارة الوزير سامح شكري، إلى سوريا اليوم الاثنين، تستهدف في الأساس تناول الشق الإنساني والتضامن مع دمشق، بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له، الاثنين الموافق 6 فبراير الجاري.



وبسؤاله عن تناول الجانبين لملف عودة سوريا مرة أجرى لمقعدها بجامعة الدول العربية، أجاب أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أن محادثات «شكري» والرئيس السوري بشار الأسد، تناولت الأوضاع في سوريا بشكل عام.



ولفت إلى أن الجانبين تناولا التضامن العربي مع سوريا والعلاقات الثنائية خلال اللقاء، مضيفًا: «ما سمعناه يؤكد حرص سوريا على تعزيز علاقاتها مع الدول العربية، واستعادة زخم العلاقات الثنائية».



ونوه متحدث الخارجية، أن عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية تخضع لاعتبارات عديدة، لافتًا إلى أن القضية لم تكن محل نقاش في اللقاء بين وزير الخارجية والرئيس السوري.



وأوضح أن الأسد، أعرب عن تقدير سوريا الكبير للدعم المصري، والعناية التي يحظى بها اللاجئون السوريون، كما شكر القيادة المصرية والحكومة والشعب، على مشاعر الأخوة والاحتضان الذي يحظى بها السوريون.



وأكمل: «الأسد قال إنه في الوقت الذي يشعر السوريون بعنصرية في التعامل ببعض الدول، إلا أنهم يشعرون في مصر بأنهم وسط أهلهم وإخوانهم، والأمر محل تقدير كبير، ووزير الخارجية أكد أنها مشاعر طبيعية تجاه الشعب السوري».



ولفت إلى أن أجواء اللقاء كانت طيبة للغاية، وفرصة لإجراء حوار حول الأوضاع الإقليمية والدولية، موضحًا أن «الدبلوماسية المصرية حريصة على التواصل مع كل الشركاء، والتعبير عن الدعم للدول التي تواجه مصاعب وتحديات في العالم العربي والمنطقة».



وذكر أن أساس علاقة مصر مع الدول الأخرى، يقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام إرادة الشعوب، ومساندة الشعوب على مواجهة التحديات المختلفة، مؤكدًا أن تلك المبادئ تجعل مصر محل تقدير من كل الدول التي تتعامل معها.



وأجرى سامح شكري وزير الخارجية، صباح الاثنين، زيارة لكل من سوريا وتركيا، نقل خلالها رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم ٦ فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين.



وأكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا، استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقاءها.